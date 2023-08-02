Режиссёром фильма «Крик 7» может стать Кристофер Лэндон

Издание Bloody Disgusting со ссылкой на собственные источники сообщает, что постановочная группа хоррора «Крик 6» заинтересована в работе над ещё одним фильмом серии.

По данным СМИ, «Крик 7» уже находится в разработке, однако из-за старта забастовки актёров предпродакшен и съёмочный процесс, вероятно, будут отложены на неопределённый срок.

Режиссёром фильма ужасов при этом может стать Кристофер Лэндон, который работал над многими хоррорами в роли постановщика и режиссёра — среди его работ несколько частей серии «Паранормальное явление» и «Счастливого дня смерти».

«Крик 6» вышел весной этого года и собрал в целом положительные отзывы кинокритиков. С 25 апреля ужастик также доступен в цифровом формате.