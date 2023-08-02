Дебютный трейлер фильма «Дворец» Романа Полански с участием российских актёров

Дистрибьюторы комедийного фильма «Дворец» представили первый трейлер предстоящей ленты Романа Полански, известного как режиссёра «Ребёнка Розмари» и «Пианиста».
Сюжет картины расскажет о миллионерах в элитной швейцарской гостинице, судьбы которых перед Новым годом таинственным образом переплетутся с теми, кто их обслуживает.
Видео доступно на YouTube-канале 01Distribution. Права на видео принадлежат 01Distribution.
Главные роли в «Дворце» исполнят Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан и Джону Клиз. В фильме также появятся несколько известных российских актёров — Александр Петров, Виктор Добронравов, Марина Страхова и другие.
Премьера фильма состоится через месяц на 80-м Венецианском кинофестивале. Фильма официально выйдет в российских кинотеатрах с 23 ноября.
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