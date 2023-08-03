Киллиан Мёрфи и Мэтт Дэймон сделали фото рядом со статуями своих героев из «Оппенгеймера»

Аккаунт Culture Crave обратил внимание, что актёры Киллиан Мёрфи и Мэтт Дэймон сделали фотографию рядом со статуями своих персонажей из «Оппенгеймера». Настоящие памятники посвящены реальному Роберту Оппенгеймеру и генералу-лейтенанту армии США Лесли Гровсу.

Статуи установили в городе Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, а актёры приоделись в свои образы и сфотографировались с ними.

Фото: Twitter

Фильм «Оппенгеймер» рассказывает про одного из создателей ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера. В ленте точно соблюдены биографические моменты жизни физика.

«Оппенгеймера» показывают в кинотеатрах по всему миру, кроме России. Возможно, увидеть ленту в стране не получится даже до осени — пока не состоится цифровой релиз картины.