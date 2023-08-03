Киллиан Мёрфи и Мэтт Дэймон сделали фото рядом со статуями своих героев из «Оппенгеймера»
Поделиться
Аккаунт Culture Crave обратил внимание, что актёры Киллиан Мёрфи и Мэтт Дэймон сделали фотографию рядом со статуями своих персонажей из «Оппенгеймера». Настоящие памятники посвящены реальному Роберту Оппенгеймеру и генералу-лейтенанту армии США Лесли Гровсу.
Статуи установили в городе Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, а актёры приоделись в свои образы и сфотографировались с ними.
Фото: Twitter
Фильм «Оппенгеймер» рассказывает про одного из создателей ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера. В ленте точно соблюдены биографические моменты жизни физика.
«Оппенгеймера» показывают в кинотеатрах по всему миру, кроме России. Возможно, увидеть ленту в стране не получится даже до осени — пока не состоится цифровой релиз картины.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38
-
19:15
-
18:46
-
18:20
-
17:57
-
17:30
-
17:05
-
16:31
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:23
-
15:17
-
14:57
-
14:22
-
14:10
-
13:33
-
12:43
-
11:47
-
11:02
-
10:35
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 1 августа 2023
-
21:18
-
20:53
-
20:44
-
20:02
-
19:43
-
19:07
-
18:44
Партнерский контент