«Пила 10» может стать самым длинным фильмом франшизы
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Режиссёр «Пилы 10» Кевин Гротерт дал понять, что лента, возможно, станет самой длинной во франшизе. По его словам, фильм получился потрясающий, а большой хронометраж не помешал, а наоборот.
До сих пор самым продолжительным фильмом франшизы была третья часть, продолжительность которой составила 1 час 48 минут. Судя по всему, десятая часть будет ещё длиннее.
Я могу сказать, что это самый эпичный, и это может показаться пугающим, но я думаю, что это самая длинная «Пила». Думаю, тот факт, что фильм такой длинный, свидетельствует о том, насколько хорошо он сделан.
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы.Режиссёром ленты выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7»
Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.
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