«Оппенгеймер» вошёл в топ-30 лучших фильмов на iMDB

Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана точно оставит небольшой след в истории киноиндустрии. Лента попала в топ-30 лучших картин на известном сайте iMDB.

В данный момент у картины очень хороший рейтинг на сайте — 8,7 балла из 10. Картина заняла 29-е место, уступив фильмам «Зелёная миля», «Жизнь прекрасна» и «Город бога».

«Оппенгеймер» — драматическая лента, рассказывающая о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который занимался созданием первых образцов ядерной бомбы.

Роль Оппенгеймера блестяще исполнил Киллиан Мёрфи. Вместе с ним в картине сыграли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Эмили Блант и другие звёзды Голливуда.

«Оппенгеймера» показывают по всему миру, кроме России.