Сериал «Король и Шут» скоро получит бонусный эпизод
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«Кинопоиск» объявил, что сериал «Король и Шут» обзаведётся бонусным эпизодом «Король и Шут: сказка про Горшка и Князя». Его действие развернётся исключительно в сказочной части сериала без биографических событий.
Согласно описанию, эпизод будет историей Горшка и Князя, переложенной в балладу о двух славных трубадурах и их невообразимом путешествии навстречу судьбе. В проекте лидеры группы путешествуют по дремучему лесу, встречают коварных злодеев и безжалостных чудовищ, а также поют песни, подыгрывая себе на колесной лире и уде.
Премьера бонусного эпизода состоится уже 7 августа. Само основное шоу можно посмотреть на «Кинопоиске». Оно очень полюбилось критикам и фанатам легендарной рок-группы.
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