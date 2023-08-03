В России появилось приложение, в котором можно сделать виртуальную турецкую карту

По информации газеты «Коммерсантъ», у россиян появилось приложение Letim, с помощью которого можно выпустить виртуальную карту турецкой платёжной системы Troy. Оно доступно в App Store и Google Play для всех пользователей iOS и Android. Потенциально приложение можно использовать, чтобы пополнять собственный турецкий аккаунт в PS Store.

Пополнять виртуальную турецкую карту можно через систему быстрых платежей вашего банка, но есть месячный лимит — не более 250 тыс. лир (860 тыс. рублей). Для того чтобы начать пользоваться приложением, во время регистрации нужно обязательно приложить скан заграничного паспорта.

По словам эксперта Дмитрия Вишнякова, у Letim может быть большая комиссия за пополнения с российской карты.

Комиссии за пополнения, конвертацию и снятие наличных могут быть достаточно высокими.

Юристы заметили, что в целом о сервисе очень мало информации, а ещё у него неработающий кол-центр.