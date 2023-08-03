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Леонардо Ди Каприо и другие звёзды Голливуда пожертвовали по $ 1 млн бастующим актёрам

Леонардо Ди Каприо и другие звёзды Голливуда пожертвовали по $ 1 млн бастующим актёрам
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Издание Deadline сообщило, что множество голливудских звёзд поддержали Гильдию актёров США (SAG-AFTRA) в ходе её забастовки. Артисты пожертвовали по $ 1 млн (примерно 93 млн рублей).

Гильдия актёров заявила, что за последние три недели она собрала более $ 15 млн. Деньги выделяются для тех, у кого уже мало средств, поскольку они бастуют и не получают выплаты от студий.

Благодаря поддержке некоторых из самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда SAG-AFTRA готова оказать помощь и дать надежду тысячам начинающих актёров, сталкивающихся с огромными экономическими трудностями.

Некоторые из актёров, пожертвовавших деньги

  • Джордж Клуни
  • Мэтт Деймо
  • Леонардо Ди Каприо
  • Хью Джекман
  • Дуэйн Джонсон
  • Николь Кидман
  • Дженнифер Лопес
  • Бен Аффлек
  • Райан Рейнольдс
  • Джулия Робертс
  • Арнольд Шварценеггер
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