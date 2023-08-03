Леонардо Ди Каприо и другие звёзды Голливуда пожертвовали по $ 1 млн бастующим актёрам

Издание Deadline сообщило, что множество голливудских звёзд поддержали Гильдию актёров США (SAG-AFTRA) в ходе её забастовки. Артисты пожертвовали по $ 1 млн (примерно 93 млн рублей).

Гильдия актёров заявила, что за последние три недели она собрала более $ 15 млн. Деньги выделяются для тех, у кого уже мало средств, поскольку они бастуют и не получают выплаты от студий.

Благодаря поддержке некоторых из самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда SAG-AFTRA готова оказать помощь и дать надежду тысячам начинающих актёров, сталкивающихся с огромными экономическими трудностями.

Некоторые из актёров, пожертвовавших деньги

Джордж Клуни

Мэтт Деймо

Леонардо Ди Каприо

Хью Джекман

Дуэйн Джонсон

Николь Кидман

Дженнифер Лопес

Бен Аффлек

Райан Рейнольдс

Джулия Робертс

Арнольд Шварценеггер