Леонардо Ди Каприо и другие звёзды Голливуда пожертвовали по $ 1 млн бастующим актёрам
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Издание Deadline сообщило, что множество голливудских звёзд поддержали Гильдию актёров США (SAG-AFTRA) в ходе её забастовки. Артисты пожертвовали по $ 1 млн (примерно 93 млн рублей).
Гильдия актёров заявила, что за последние три недели она собрала более $ 15 млн. Деньги выделяются для тех, у кого уже мало средств, поскольку они бастуют и не получают выплаты от студий.
Благодаря поддержке некоторых из самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда SAG-AFTRA готова оказать помощь и дать надежду тысячам начинающих актёров, сталкивающихся с огромными экономическими трудностями.
Некоторые из актёров, пожертвовавших деньги
- Джордж Клуни
- Мэтт Деймо
- Леонардо Ди Каприо
- Хью Джекман
- Дуэйн Джонсон
- Николь Кидман
- Дженнифер Лопес
- Бен Аффлек
- Райан Рейнольдс
- Джулия Робертс
- Арнольд Шварценеггер
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