Умерла народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко

1 августа стало известно, что советская и российская актриса Ирина Мирошниченко была переведена в реанимационное отделение одной из московских инфекционных больниц. К сожалению, Ирина скончалась в возрасте 81 года.

Об этом сообщил источник газете «Известия». Согласно информации, во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому. На следующее утро артистка скончалась.

Народная актриса РСФСР получила наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Андрей Рублёв», «Я шагаю по Москве» и «Пришёл солдат с фронта». Также Мирошниченко снималась в рекламе и даже работала с озвучиванием. В общем она снялась в 64 фильмах.