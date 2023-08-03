Женщина-невидимка займёт центральную роль в «Фантастической четвёрке» — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман продолжает делиться деталями «Фантастической четвёрки». По свежим данным, вся команда будет сосредоточена вокруг Сьюзан Шторм (Женщины-невидимки).
Рихтман подчеркнул, что сначала Marvel Studios стала искать актрису на роль Сьюзан, а потом уже подбирать под неё остальной каст. Кто именно сыграет Женщину-невидимку, неизвестно. Ранее ходили слухи о Марго Робби, но из-за слишком большого запрошенного гонорара Disney не смогла заключить с актрисой контракт.
Кто сыграет Сьюзан, неизвестно. Disney пока не раскрывает детали.
Съёмки картины должны начаться в феврале следующего года, а премьера назначена на 2 мая 2025 года. Если планы не поменяются из-за забастовок. Режиссёром выступает Мэтт Шекман, снявший сериал «Ванда/Вижен».
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