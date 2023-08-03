«Звук свободы» выйдет в России. В США фильм стал хитом и обошёл «Форсаж 10»

Боевик «Звук свободы» уже стал громким хитом в США и готовится к премьере по всему миру, в том числе в России. Стараниями компании «Атмосфера кино» фильм появится в кинотеатрах уже 14 сентября.

«Звук свободы» стал неожиданном хитом: это боевик независимой студии Angel с бюджетом в $ 14 млн. Однако благодаря отзывам картина резко стала набирать кассу после первых выходных — масштабы успеха оказались настолько большими, что «Звук свободы» ($ 153 млн) сумел обойти в домашнем прокате блокбастеры вроде «Форсажа 10» ($ 146 млн) и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» ($ 142 млн).

Вдобавок «Звук свободы» стал предметом споров в США, поскольку он «пропагандирует» традиционные ценности: обычные семьи и христианские заветы. Частично из-за этого он и стал настолько популярным среди зрителей.