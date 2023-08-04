«Барби» обошла «Стражей Галактики 3» и стала вторым самым кассовым фильмом года

Фильм «Барби» Греты Гервиг продолжает покорять прокат и показывать всё более сильные результаты. Кассовые сборы ленты превысили $ 845 млн. Лента обогнала даже «Стражей Галактики 3» и заняла вторую строчку в списке самых кассовых картин года.

Впереди «Барби» только мультфильм «Братья Супер Марио», сборы которого составляют $ 1,35 млрд. Вполне вероятно, что картина Греты Гервиг может побороться с усатым водопроводчиком за звание самого кассового фильма года.

«Барби» рассказывает о том, как самая известная кукла в мире покидает Барбилэнд и отправляется в реальный мир, чтобы понять, что в мире не существует чего-то идеального.

Роль Барби исполнила Марго Робби, а образ Кена воплотил Райан Гослинг. Вместе с ними в ленте сыграли Майкл Сера, Симу Лю, Кейт Маккиннон и другие.

Фильм уже крутят по всем кинотеатрам мира, кроме России.