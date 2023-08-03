Хакерство и удержание заложников — новые детали Payday 3

Создатели кооперативного шутера Payday 3 из Starbreeze опубликовали очередной выпуск дневников разработчиков. В этот раз ролик посвятили ограблениям.

Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios.

По словам авторов, в триквеле они серьёзно расширили возможности скрытного прохождения. К примеру, теперь совершать многие действия можно будет, не надевая маску, однако стоит остерегаться гражданских и сотрудников заведения, которое собираетесь ограбить — NPC стали гораздо внимательнее.

Если во время выполнения задания вы возьмёте заложников, то полиция будет действовать осторожнее: перейдёт на световые гранаты вместо газовых и откажется от использования дробовиков.

После событий Payday 2 прошло много лет, поэтому мир изменился. Теперь в распоряжении грабителей есть различные инструменты для хакерства, а ловушки и охранные системы на уровнях стали разнообразнее.

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.