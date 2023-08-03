Премьеры «Барби» и «Оппенгеймера» в России всё ближе

21 июля в мировой прокат вышли фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» — одни из самых ожидаемых блокбастеров года. До России ленты не добрались из-за ухода голливудских киностудий из страны, а неофициальный показ не восстановился после ухода прокатчика из Казахстана в начале июня.

Фото: Топор

Сегодня издание 66.ru сообщило, что стенды-афиши двух картин появились в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Предполагается, что пиратские копии с дубляжом на русском языке завезут в Россию по параллельному импорту из Армении.

Ожидается, что премьера «Барбигеймера» в российском прокате может состояться уже в августе. Сейчас отечественные кинотеатры показывают голливудские фильмы после их выхода в онлайне. Так произошло в том числе с лентами «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Флэш».