Банк России показал логотип цифрового рубля

Совет директоров Банка России утвердил и показал логотип цифрового рубля. На официальном сайте говорится, что он представляет собой обведённый знак рубля в кораллово-алом и белом цветах.
Также он повторяет форму обычной монеты, а с другой стороны — перекликается с логотипом ЦБ. Сообщается, что логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.
Видео доступно на YouTube-канале «Банк России». Права на видео принадлежат Банку России.
Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе этого года планируется старт пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.
Закон о национальной цифровой валюте РФ вступил в силу 1 августа.
Фото: Банк России
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