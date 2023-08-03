Baldur’s Gate 3 вышла на ПК — спустя три года в раннем доступе

Долгожданная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от авторов Divinity: Original Sin наконец-то добралась до полноценного релиза. Владельцы ПК теперь могут опробовать финальную версию проекта после его нахождения в раннем доступе на протяжении почти трёх лет.

Видео доступно на YouTube-канале Larian. Права на видео принадлежат Larian Studios.

С тех пор игру несколько раз масштабно расширяли, однако релизная версия будет ещё больше и увлекательнее, из-за чего разработчики даже не дадут возможности перенести сохранения — абсолютно всем придётся начинать заново.

Также в Larian предупредили игроков, чтобы те заранее подготовили для Baldur’s Gate 3 место на диске, — тайтл займёт около 122 ГБ. Ещё тайтл получит поддержку ультрашироких мониторов (UltraWide).

На PS5 ролёвка выйдет 6 сентября, а на Xbox Series может выйти до конца года.