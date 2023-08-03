Сериал «Неприличные деньги» полностью удалили из онлайн-кинотеатров

Зрители обратили внимание, что из каталога онлайн-кинотеатра Premier пропал сериал «Неприличные деньги». Сервис выпустил две серии из восьми в начале мая, однако по неизвестным причинам их выход прекратился.

При попытке зайти на страницу сериала выдаётся сообщение: «Данное видео больше недоступно».

СТРАНИЦА НА PREMIER Фото: PREMIER

В Premier ситуацию никак не комментируют. Некоторые предполагают, что авторы шоу не успели доснять новые эпизоды из-за Семёна Слепакoва*, который покинул Россию, — он выступал шоураннером и сценаристом сериала.

В апреле Слепакoва* занесли в реестр иноагентов, после чего его имя пропало из титров «Неприличных денег». Вероятно, удаление сериала из каталога Premier может быть связано как раз с этим.

«Неприличные деньги» — криминальная комедия о преподавателе в 1990-х, который крутится в криминальном мире, чтобы расплатиться с долгами.

* признан иноагентом на территории РФ