Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Неудержимые 4» получил возрастной рейтинг для взрослых

Фильм «Неудержимые 4» получил возрастной рейтинг для взрослых
Комментарии

Американская киноассоциация выдала возрастной рейтинг боевику «Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне и другими звёздами Голливуда. Картина получила рейтинг R (для взрослых).

На сайте агентства указано, что в фильме есть сцены кровавого насилия, нецензурная лексика и сексуальный контент. Какие-либо подробности в описании не раскрываются.

По сюжету ленты отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.

К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.

Материалы по теме
Фильм «Неудержимые 4» официально покажут в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023