Фильм «Неудержимые 4» получил возрастной рейтинг для взрослых
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Американская киноассоциация выдала возрастной рейтинг боевику «Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне и другими звёздами Голливуда. Картина получила рейтинг R (для взрослых).
На сайте агентства указано, что в фильме есть сцены кровавого насилия, нецензурная лексика и сексуальный контент. Какие-либо подробности в описании не раскрываются.
По сюжету ленты отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.
К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.
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