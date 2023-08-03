Адвенчура Somerville выйдет 31 августа на консолях PlayStation

В ноябре прошлого года студия Jumpship выпустила свою дебютную игру Somerville на ПК и консолях Xbox. Адвенчура получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.
Теперь игра официально доберётся и до консолей Sony. В анонсирующем трейлере разработчики раскрыли, что Somerville выйдет 31 августа на PS4 и PS5.
Видео доступно на YouTube-канале Thunderful Games. Права на видео принадлежат Thunderful Games.
Somerville — это научно-фантастическая игра, действие которой происходит прямо во время вторжения неизвестных существ на Землю. Главному герою предстоит найти свою семью и защитить её от новой напасти. Судя по промоматериалам, авторы в первую очередь вдохновлялись «Войной миров» Стивена Спилберга.
Jumpship основал Дино Патти — автор высоко оценённых платформеров Limbo и Inside. Первый тизер проекта представили ещё в 2017 году.
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