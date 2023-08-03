Учредитель Larian Studios и создатель Baldur's Gate 3 Свен Винки извинился за падение серверов Steam в момент выхода своей новой игры. Извинение, скорее, шуточное, потому что сервис и магазин в целом справляется с нагрузкой, однако многие с трудом качают RPG — скорость очень уж низкая.

Извинения Свена Винки Фото: Twitter

Baldur's Gate 3 — одна из главных игр года. В Steam пиковый онлайн уже превышает 162 тыс. игроков одновременно, что примерно на 80 тыс. больше пикового результата во время раннего доступа RPG. Учитывая, что все пользователи сейчас ещё и качают около 100 ГБ, эта отметка будет стабильно увеличиваться ещё не один час.

Фото: SteamDB

Сейчас Baldur's Gate 3 вышла только на ПК (Windows), 6 сентября она выйдет на PS5, позже на Mac и, возможно, до конца года успеет на Xbox Series.