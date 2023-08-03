Учредитель Larian Studios и создатель Baldur's Gate 3 Свен Винки извинился за падение серверов Steam в момент выхода своей новой игры. Извинение, скорее, шуточное, потому что сервис и магазин в целом справляется с нагрузкой, однако многие с трудом качают RPG — скорость очень уж низкая.
Извинения Свена Винки
Фото: Twitter
Baldur's Gate 3 — одна из главных игр года. В Steam пиковый онлайн уже превышает 162 тыс. игроков одновременно, что примерно на 80 тыс. больше пикового результата во время раннего доступа RPG. Учитывая, что все пользователи сейчас ещё и качают около 100 ГБ, эта отметка будет стабильно увеличиваться ещё не один час.
Фото: SteamDB
Сейчас Baldur's Gate 3 вышла только на ПК (Windows), 6 сентября она выйдет на PS5, позже на Mac и, возможно, до конца года успеет на Xbox Series.
- 3 августа 2023
-
19:32
-
19:13
-
18:42
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:20
-
15:37
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52
-
11:24
-
11:00
-
10:10
-
09:44
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38
-
19:15
-
18:46
-
18:20
-
17:57
-
17:30
-
17:05
-
16:31
-
16:09
-
16:02