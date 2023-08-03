Появились первые тесты работы Baldur's Gate 3 на ПК — игра хорошо оптимизирована

Пару часов назад состоялся релиз одной из самых ожидаемых ролевых игр — Baldur's Gate 3. Журналисты ряда зарубежных изданий уже успели сделать тесты производительности на ПК с различными конфигурациями.

В целом, игра уверенно себя показывает даже без использования технологии масштабирования изображения. Обозреватели отметили, что за всё время прохождения натыкались только на небольшие подтормаживания, — серьёзных проблем они не встречали, даже вылетов не было.

Средняя частота кадров без апскейла

Radeon RX 7600 — 113 fps (1080p, «ультра» настройки)

GeForce RTX 3070 — 102 fps (1440p, «ультра» настройки)

GeForce RTX 4070 Ti — 88 fps (4K, «ультра» настройки)

GeForce RTX 3070 — 56 fps (4K, «ультра» настройки)

GeForce GTX 1050 Ti — 44 fps (1080p, «низкие» настройки)

Помимо этого, журналисты издания PC Gamer протестировали технологию масштабирования с видеокартой GeForce RTX 3080 при разрешении 4K. По графику можно заметить, что DLSS обеспечивает более высокое качество изображения, чем FSR.

В среднем, если использовать технологию апскейла, то повысить частоту кадров в Baldur's Gate 3 можно вплоть до 129%.

Фото: PC Gamer

Также один из обозревателей подметил, что Baldur's Gate 3 можно запускать с жёсткого диска — в игре есть опция, отвечающая за оптимизацию загрузки текстур прямо с HDD. Ещё журналисты рассказали, что наличие DLSS и FSR даёт возможность повысить производительность независимо от того, какой графический процессор использует геймер: Nvidia, AMD или Intel.