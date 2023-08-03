Появились первые тесты работы Baldur's Gate 3 на ПК — игра хорошо оптимизирована

Пару часов назад состоялся релиз одной из самых ожидаемых ролевых игр — Baldur's Gate 3. Журналисты ряда зарубежных изданий уже успели сделать тесты производительности на ПК с различными конфигурациями.
В целом, игра уверенно себя показывает даже без использования технологии масштабирования изображения. Обозреватели отметили, что за всё время прохождения натыкались только на небольшие подтормаживания, — серьёзных проблем они не встречали, даже вылетов не было.
Средняя частота кадров без апскейла
- Radeon RX 7600 — 113 fps (1080p, «ультра» настройки)
- GeForce RTX 3070 — 102 fps (1440p, «ультра» настройки)
- GeForce RTX 4070 Ti — 88 fps (4K, «ультра» настройки)
- GeForce RTX 3070 — 56 fps (4K, «ультра» настройки)
- GeForce GTX 1050 Ti — 44 fps (1080p, «низкие» настройки)
Помимо этого, журналисты издания PC Gamer протестировали технологию масштабирования с видеокартой GeForce RTX 3080 при разрешении 4K. По графику можно заметить, что DLSS обеспечивает более высокое качество изображения, чем FSR.
В среднем, если использовать технологию апскейла, то повысить частоту кадров в Baldur's Gate 3 можно вплоть до 129%.
Фото: PC Gamer
Также один из обозревателей подметил, что Baldur's Gate 3 можно запускать с жёсткого диска — в игре есть опция, отвечающая за оптимизацию загрузки текстур прямо с HDD. Ещё журналисты рассказали, что наличие DLSS и FSR даёт возможность повысить производительность независимо от того, какой графический процессор использует геймер: Nvidia, AMD или Intel.
- 3 августа 2023
-
20:36
-
20:34
-
19:53
-
19:32
-
19:13
-
18:42
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:20
-
15:37
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52
-
11:24
-
11:00
-
10:10
-
09:44
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38
-
19:15
-
18:46
-
18:20
-
17:57
-
17:30
-
17:05