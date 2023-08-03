Ремастер Quake 2 анонсируют на QuakeCon 2023 — инсайдер
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В конце июня ремастер Quake 2 получил возрастной рейтинг в Южной Корее. С тех пор новостей об игре не было, однако сегодня инсайдер billbil-kun заявил, что анонс улучшенной версии шутера состоится в рамках QuakeCon 2023.
По словам информатора, игру представят 10 или 11 августа. Ожидается, что её релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Вполне возможно, что она выйдет спустя несколько дней после анонса — как это было с ремастером первой Quake.
Предстоящий QuakeCon посвятят исключительно турнирам Quake Pro League и живому общению с аудиторией. Разработчики из Bethesda пока никак не прокомментировали слухи вокруг улучшенной версии Quake 2.
QuakeCon 2023 пройдёт с 10 по 13 августа.
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