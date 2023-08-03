Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

За три часа Baldur's Gate 3 в Steam стала гигантским хитом

За три часа Baldur's Gate 3 в Steam стала гигантским хитом
Аудио-версия:
Комментарии

В 18:00 мск состоялся выход Baldur's Gate 3 — ажиотаж вокруг RPG колоссальный, поэтому не удивительно, что в неё играют сотни тысяч людей. Спустя пять часов после выхода пиковый онлайн новинки уже превысил 445 тыс. игроков — это второй результат для новинки 2023 года.

И онлайн продолжает активно увеличиваться, поскольку многие всё ещё скачивают игру — предзагрузить клиент было нельзя, а проект весит больше 100 ГБ.

  1. Hogwarts Legacy — 879 тыс.
  2. Baldur's Gate 3 — 445 тыс.
  3. Sons of the Forest — 414 тыс.
  4. Resident Evil 4R — 168 тыс.
  5. Dave the Diver — 98 тыс.
  6. BattleBit Remastered — 87 тыс.
  7. Wo Long: Fallen Dynasty — 75 тыс.
  8. Street Fighter 6 — 70 тыс.
  9. Star Wars Jedi: Survivor — 67 тыс.
  10. Atomic Heart — 38 тыс.

Если говорить про актуальный онлайн, то Baldur's Gate 3 также на первом месте — больше сейчас играют только в Dota 2 (487 тыс.) и Counter-Strike: Global Offensive (926 тыс.).

Материалы по теме
Как купить Baldur’s Gate 3 в России на ПК и PS5
Как купить Baldur’s Gate 3 в России на ПК и PS5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023