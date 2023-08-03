За три часа Baldur's Gate 3 в Steam стала гигантским хитом
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В 18:00 мск состоялся выход Baldur's Gate 3 — ажиотаж вокруг RPG колоссальный, поэтому не удивительно, что в неё играют сотни тысяч людей. Спустя пять часов после выхода пиковый онлайн новинки уже превысил 445 тыс. игроков — это второй результат для новинки 2023 года.
И онлайн продолжает активно увеличиваться, поскольку многие всё ещё скачивают игру — предзагрузить клиент было нельзя, а проект весит больше 100 ГБ.
- Hogwarts Legacy — 879 тыс.
- Baldur's Gate 3 — 445 тыс.
- Sons of the Forest — 414 тыс.
- Resident Evil 4R — 168 тыс.
- Dave the Diver — 98 тыс.
- BattleBit Remastered — 87 тыс.
- Wo Long: Fallen Dynasty — 75 тыс.
- Street Fighter 6 — 70 тыс.
- Star Wars Jedi: Survivor — 67 тыс.
- Atomic Heart — 38 тыс.
Если говорить про актуальный онлайн, то Baldur's Gate 3 также на первом месте — больше сейчас играют только в Dota 2 (487 тыс.) и Counter-Strike: Global Offensive (926 тыс.).
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