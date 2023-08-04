Скоро анонсируют новую LEGO-игру «Гарри Поттер»

Издание VGC обратило внимание, что в социальных сетях Warner Bros South Africa на короткое время появилось изображение, на котором расположилась LEGO-фигурка Гарри Поттера. Также рядом был логотип студии TT Games, создающей LEGO-игры.

Ещё одна важная деталь — на изображении была дата — 25 августа 2023 года. Судя по всему, в этот день тайтл официально анонсируют. Не исключено, что во время gamescom 2023.

VGC предполагает, что это не будет абсолютно новая игра. Скорее всего, TT Games и Warner Bros. выпустят один большой сборник, как это было с LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Вероятно, подтянут графику и добавят что-то ещё.

В данный момент LEGO-игры по «Гарри Поттеру» разделены на годы обучения: с 1-го по 4-й и с 5-го по 7-й. В новом сборнике две игры, скорее всего, объединят.