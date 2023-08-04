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«Готику» выпустят на Nintendo Switch в сентябре

«Готику» выпустят на Nintendo Switch в сентябре
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Издатель THQ Nordic объявил, что оригинальную «Готику» портирую на Nintendo Switch. Это не будет ремастером или ремейком — проект выпустят в первозданном виде, но с некоторыми улучшениями.

Так, разработчики немного подтянут графику, улучшат производительность, сделают удобным управление для Switch и исправят множество ошибок. Switch-версия выйдет полностью на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат Egmont Interactive.

«Готика» доберётся до Nintendo Switch 28 сентября. Оригинальная игра вышла на ПК в далёком 2001 году. После релиза первой части выпустили ещё несколько частей, которые были приняты прохладнее. В разработке также находится ремейк первой части.

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