Американская команда удалила флаги России у киберспортсменов

Профессиональная киберспортивная команда из США по CS:GO Cloud9 убрала флаги России со страниц команды. Болельщики заметили это и выразили возмущение в соцсетях, а американцы не дают никаких комментариев.
Ранее российские флаги стояли у Сергея «Ax1Le» Рыхторова, Владислава «nafany» Горшкова и Константина «Groove» Пикинера. Что касается Дениса «electronic» Шарипова и Ильи «Perfecto» Залуцкого, то они выступали под нейтральными флагами с декабря 2022 года, поскольку сами попросили администрацию Liquipedia убрать российскую символику.
Напомним, российский состав Cloud9 по CS:GO вышел в плей-офф престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2023. В четвертьфинале команда встретится с Team Vitality. Матч состоится в сегодня, 4 августа, и начнётся в 16:30 мск.
- 4 августа 2023
-
09:22
-
09:00
-
08:30
- 3 августа 2023
-
23:07
-
21:54
-
21:41
-
20:36
-
20:34
-
19:53
-
19:32
-
19:13
-
18:42
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:20
-
15:37
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52
-
11:24
-
11:00
-
10:10
-
09:44
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38