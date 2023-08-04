Американская команда удалила флаги России у киберспортсменов

Профессиональная киберспортивная команда из США по CS:GO Cloud9 убрала флаги России со страниц команды. Болельщики заметили это и выразили возмущение в соцсетях, а американцы не дают никаких комментариев.

Ранее российские флаги стояли у Сергея «Ax1Le» Рыхторова, Владислава «nafany» Горшкова и Константина «Groove» Пикинера. Что касается Дениса «electronic» Шарипова и Ильи «Perfecto» Залуцкого, то они выступали под нейтральными флагами с декабря 2022 года, поскольку сами попросили администрацию Liquipedia убрать российскую символику.

Напомним, российский состав Cloud9 по CS:GO вышел в плей-офф престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2023. В четвертьфинале команда встретится с Team Vitality. Матч состоится в сегодня, 4 августа, и начнётся в 16:30 мск.