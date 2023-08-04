«Спилберг прислал за мной вертолёт»: Уилл Смит — о том, как снялся в «Людях в чёрном»

Актёр Уилл Смит в недавнем интервью рассказал, как Стивен Спилберг убедил сняться его в «Людях в чёрном». Напомним, Спилберг выступал исполнительным продюсером ленты.

По словам Смита, он не хотел сниматься в «Людях в чёрном», поскольку недавно закончил работу над лентой «День независимости», в которойтоже были инопланетяне. В итоге Спилберг прислал за актёром вертолёт и переубедил его.

Стивен Спилберг прислал за мной вертолёт. Я находился в Нью-Йорке, и он прилетел туда, чтобы забрать меня. Вертолёт приземлился у его дома, и меня пригласили внутрь. Именно в тот момент я впервые попробовал лимонад с газированной водой. Невозможно было отказаться от такого предложения.

После серии вопросов о том, почему Смит не хочет сниматься в картине, актёр всё же согласился и снялся в трёх картинах франшизы.