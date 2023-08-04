Анджей Сапковский пишет новую часть книги по «Ведьмаку»

Писатель Анджей Сапковский в разговоре с фанатами сообщил, что в данный момент занят работой над новой книжной частью «Ведьмака». Её деталей Анджей, к сожалению, не раскрыл.

Также писатель заявил, что планирует выпустить новое произведение в 2024 году, а работа над ним идёт «усердно».

Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке и довольно усердно. Это может занять год, но не больше.

Последняя часть романа, «Сезон гроз», вышла в 2013 году. Если бы Сапковский выпустил новую книжную часть в этом году, то получилась бы красивая дата — прошло бы ровно 10 лет.

О чём конкретно будет новая книга цикла, неизвестно. Ранее Сапковский говорил, что планирует сделать приквел или другое ответвление, но продолжать историю писатель не хотел.