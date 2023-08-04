Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анджей Сапковский пишет новую часть книги по «Ведьмаку»

Анджей Сапковский пишет новую часть книги по «Ведьмаку»
Комментарии

Писатель Анджей Сапковский в разговоре с фанатами сообщил, что в данный момент занят работой над новой книжной частью «Ведьмака». Её деталей Анджей, к сожалению, не раскрыл.

Также писатель заявил, что планирует выпустить новое произведение в 2024 году, а работа над ним идёт «усердно».

Да, я работаю над новой книгой о ведьмаке и довольно усердно. Это может занять год, но не больше.

Последняя часть романа, «Сезон гроз», вышла в 2013 году. Если бы Сапковский выпустил новую книжную часть в этом году, то получилась бы красивая дата — прошло бы ровно 10 лет.

О чём конкретно будет новая книга цикла, неизвестно. Ранее Сапковский говорил, что планирует сделать приквел или другое ответвление, но продолжать историю писатель не хотел.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023