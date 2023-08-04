Никита Волков и Лиана Гриба исполнят главные роли в сериале «Постучись в мою дверь»

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что главные роли в российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» получили Никита Волков и Лиана Гриба. Ранее об участии этих актёров ходили лишь слухи.
Волков сыграет Сергея Градского, прообразом для которого выступил Серкан Болат. А Гриба исполнит роль Саши Гордеевой — её прообразом послужила Эда.
«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.
Также появились фотографии с фотосессии Никиты и Лианы
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Съёмки российского ремейка стартовали 16 июня. Точной даты премьеры у шоу пока нет.
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