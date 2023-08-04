Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон — в трейлере чёрной комедии The Kill Room

Студия Shout! опубликовала трейлер чёрной комедии The Kill Room. Особенно сильно картина выделяется актёрским составом: в главных ролях снялись Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон.
В ролике показали главных героев, их махинации и многое другое.
Видео доступно на YouTube-канале Shout! Studios. Права на видео принадлежат Shout.
Фильм расскажет о наёмном убийце и его боссе, которые решают отмывать деньги с помощью картин в художественной галерее и внезапно становятся звёздами современного искусства.
Также в ленте снялись Джо Манганьелло и Маяй Хоук, звезда «Очень странных дел» и дочь Умы Турман. Режиссёром выступила Николь Паон.
Картина выйдет в прокат 29 сентября. По информации «Кинопоиска», ленту официально покажут в России под названием «Искусство по понятиям». Она выйдет 23 ноября.
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