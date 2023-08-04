По «Монополии» всё ещё хотят снять фильм
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Если вы забыли, что по «Монополии» хотели сделать фильм, самое время вспомнить про это. СМИ сообщили, что Hasbro и кинокомпания Lionsgate планируют заняться экранизацией популярной экономической игры.
Как конкретно будет выглядеть экранизация, неизвестно. Также нет информации, кто снимет ленту и какие актёры в ней появятся.
Впервые об экранизации «Монополии» заговорили ещё в 2019 году. Тогда тоже не было сюжетных деталей, но одну из главных ролей должен был сыграть Кевин Харт, а снять фильм должен был Тим Стори. Какую-то роль в создании ленты принимал даже Ридли Скотт. В итоге проект так и не увидел зелёный свет.
Вероятно, больше деталей экранизации «Монополии» появится позже. Пока что даже сложно представить, как бы выглядела лента.
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