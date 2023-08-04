Что нужно знать про обновление 4.0 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Разработчики популярной онлайн-игры Genshin Impact провели прямую трансляцию, в ходе которой раскрыли подробности большого патча 4.0.

Версия 4.0 станет доступна игрокам с 16 августа 2023 года. Обновление добавит в Genshin Impact пятый большой регион Фонтейн, трёх новых персонажей, возможность исследовать подводный мир и продолжение основного сюжета, а также многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Gesnhin impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новая локация — Фонтейн

Пятый из семи больших регионов в мире Genshin Impact — страна стихии воды. В Фонтейне игроки впервые смогут исследовать подводный мир, где будут доступны полноценные испытания, подземелья и награды.

При этом полноценных сражений под водой не будет, но атаковать монстров и притягивать предметы можно будет с помощью дополнительной механики.

Фото: HoYoverse

Символом страны будет справедливость. Во главу угла поставлены строгие законы, за которыми следит местный Архонт — она сама присутствует на всех заседаниях суда, считая это развлечением.

Перемещаться по региону можно будет с помощью аналога метро по определённым маршрутам. Проводники будут рассказывать вам о Фонтейне — а ещё их можно будет найти в отдельной деревне, где обитают эти существа.

Фото: HoYoverse

Новые персонажи в Genshin Impact 4.0

Коллекцию играбельных персонажей пополнят иллюзионисты Лини и Линнет, а также их брат, известный ныряльщик Фремине. Всех можно будет получить из баннеров версии 4.0.

Лини — пятизвёздочный герой, который владеет силой стихии пиро (огонь). Вероятно, будет наносить большое количество урона как способностями, так и атаками;

Линнет будет анемо-мечницей, редкость — четыре звезды. В бою сможет вызывать волшебную шляпу, чтобы привлечь к ней врагов. Персонажа можно будет бесплатно получить при достижении 25-го уровня;

Фремине — четырёхзвёздочный персонаж с двуручным мечом. Наносит как физический, так и крио-урон (лёд). Быстрее передвигается под водой за счёт пассивной способности.

Фото: HoYoverse

Баннеры в Genshin Impact 4.0

Как и обычно, баннеры уникальных персонажей будут разделены по времени и доступны попарно.

с 16 августа откроются баннеры Лини и Е Лань . В них также можно будет получить Линнет;

и . В них также можно будет получить Линнет; через три недели, примерно 6 сентября, их сменят молитвы старых героев — Чжун Ли и Тартальи. Вместе с ними можно будет получить Фремине.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Новые задания

Версия 4.0 откроет новую главу основного сюжета. Кампания Фонтейна будет растянута на три патча, так что полностью закончить историю путешествия по региону получится только после выхода 4.2 в начале ноября.

Новый персонаж Лини получит свой отдельный квест, в котором мы сможем более подробно познакомиться с его историей.

Фото: HoYoverse

Новые ивенты

Главное временное событие будет связано с подводным геймплеем, сражениями и музыкальной частью. После прохождения игроки смогут бесплатно получить персонажа Беннета.

Кроме того, по ходу будут доступны следующие ивенты:

событие с изучением нового региона, где нужно будет собирать диковинки;

побочный ивент с фотографиями;

некий боевой ивент;

двойные награды за артерии земли.

Фото: HoYoverse

Другие обновления

В игре появятся новые виды оружия — полноценная линейка для разных персонажей, а также пять новых видов, доступных для выбора в Боевом пропуске (платная версия, на 30-м уровне).

Фото: HoYoverse

Разработчики также представили два новых набора артефактов, которые можно будет получить в подземельях Фонтейна.

Фото: HoYoverse

Помимо этого, игроков ждут:

новые соперники, в том числе два новых босса;

многоуровневая карта для изучения подземелий;

обновлённое меню отряда;

режим наблюдения для карточного режима;

новые карты в ККИ «Священный призыв семерых».

Разработчики также показали промокоды на камни истока и внутриигровые ресурсы, которые можно найти по ссылке ниже.