Игровые студии поздравили Larian с релизом Baldur's Gate 3

Вчера состоялся выход долгожданной ролевой игры Baldur's Gate 3. Спустя несколько часов пиковый онлайн тайтла уже превысил 470 тыс. игроков — это второй результат для новинки 2023 года.
Такой крупный релиз не могли проигнорировать другие игровые студии. К примеру, Bethesda, Obsidian и Warhorse поздравили Larian с выходом Baldur's Gate 3.
Поздравление от Bethesda
Фото: Twitter
Поздравление от Obsidian
Фото: Twitter
Поздравление от Warhorse
Фото: Twitter
Ещё интересным образом на релиз игры отреагировали разработчики Remnant 2. Дело в том, что долгое время проект держался в топе недельного чарта Steam, однако Baldur's Gate 3 быстро сместила шутер.
«Мы всё понимаем»
Фото: Twitter
Помимо этого, к поздравлению присоединилось издательство Devolver Digital:
Передаём большой привет Larian — из-за неё вся наша команда пропадёт на ближайшие несколько дней.
Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.
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