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Игровые студии поздравили Larian с релизом Baldur's Gate 3

Игровые студии поздравили Larian с релизом Baldur's Gate 3
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Вчера состоялся выход долгожданной ролевой игры Baldur's Gate 3. Спустя несколько часов пиковый онлайн тайтла уже превысил 470 тыс. игроков — это второй результат для новинки 2023 года.

Такой крупный релиз не могли проигнорировать другие игровые студии. К примеру, Bethesda, Obsidian и Warhorse поздравили Larian с выходом Baldur's Gate 3.

Поздравление от Bethesda

Поздравление от Bethesda

Фото: Twitter

Поздравление от Obsidian

Поздравление от Obsidian

Фото: Twitter

Поздравление от Warhorse

Поздравление от Warhorse

Фото: Twitter

Ещё интересным образом на релиз игры отреагировали разработчики Remnant 2. Дело в том, что долгое время проект держался в топе недельного чарта Steam, однако Baldur's Gate 3 быстро сместила шутер.

«Мы всё понимаем»

«Мы всё понимаем»

Фото: Twitter

Помимо этого, к поздравлению присоединилось издательство Devolver Digital:

Передаём большой привет Larian — из-за неё вся наша команда пропадёт на ближайшие несколько дней.

Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.

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