Промокоды Genshin Impact со стрима обновления 4.0 — авторы игры дарят по 300 примогемов
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Разработчики популярной игры Genshin Impact сегодня, 4 августа, провели презентацию новой версии 4.0. С 16 августа игрокам станут доступны пятый большой регион Фонтейн, три новых персонажа и глава сюжета.
А уже сегодня можно активировать традиционные подарки в виде трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:
- 3BRLL59ZCZKD — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления
- WA845MQHUHKH — 100 примогемов и 5 опыта героя
- ZT8MLL8GCYKM — 100 примогемов и 50 000 моры
Активировать промокоды можно в Настройках в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по этой ссылке (потребуется ввести логин и пароль от игры). Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 5 августа.
Напомним, патч 4.0 для Genshin Impact выйдет в середине августа.
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