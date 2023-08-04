Фильм «Барби» выйдет в HBO Max этой осенью
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Пару дней назад мировые сборы фильма «Барби» превысили $ 800 млн. Этим самым фильм вошёл в двадцатку самых успешных картин в истории Warner Bros.
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил в рамках отчёта о финансовых результатах компании за второй квартал 2023 года, что «Барби» появится в стриминговом сервисе HBO Max этой осенью.
Картина «Барби» крайне важна для нас. Поэтому когда осенью фильм выйдет в Max, он окажет большое влияние на наш бизнес.
Стоит отметить, что цифровой релиз ленты всё равно состоится немного раньше. Дело в том, что новые фильмы выходят в HBO Max с задержкой.
К сожалению, точную дату релиза руководитель Warner Bros. Discovery не назвал. Вероятно, он состоится не раньше октября.
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