Продажи Baldurs Gate 3 в раннем доступе превысили 2,5 млн копий

Вчера состоялся выход долгожданной ролевой игры Baldur's Gate 3. Спустя несколько часов пиковый онлайн тайтла превысил 470 тыс. игроков — это второй результат для новинки 2023 года.
Незадолго до релиза руководитель Larian Свен Винке дал интервью изданию Bloomberg. В ходе разговора разработчик поделился, что за время нахождения игры в раннем доступе её тираж превысил 2,5 млн копий.
По словам Винке, такие финансовые успехи помогли студии остаться на плаву, несмотря на затянувшийся процесс разработки из-за возросших масштабов тайтла. Также глава признался, что не собирается продавать Larian, поскольку новый владелец может оказать давление на команду ради получения максимальной прибыли.
Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.
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