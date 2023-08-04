Глава Larian поблагодарил игроков за положительные отзывы о Baldur's Gate 3
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Вчера состоялся релиз Baldur's Gate 3 — одной из самых долгожданных ролевых игр. Спустя несколько часов пиковый онлайн тайтла превысил 470 тысяч игроков, однако наверняка сегодня стоит ждать ещё большее число.
Руководитель студии Larian Свен Винке выпустил в своём «твиттере» пост, в котором поблагодарил всех фанатов за поддержку. Также разработчик заявил, что уже сегодня для игры может выйти первый хот-фикс.
Спасибо вам всем за всю поддержку и любовь. Всё это заставило нас прослезиться и почувствовать невероятный прилив мотивации. У нас просто не хватает слов благодарности. Тем не менее мы уже готовим первый хот-фикс и надеемся, что он выйдет сегодня.
Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.
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