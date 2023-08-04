Авторы EA Sports FC 24 рассказали о новых технологиях и движке Frostbite

Компания Electronic Arts опубликовала новый геймплейный ролик EA Sports FC 24. Видео посвятили особенностям движка Frostbite и новым технологиям в игре.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA.
Разработчики показали улучшенную физику одежды спортсменов: она реалистичнее реагирует на колебания при беге и образует складки. Модели футболистов также стали детализированнее, а их анимации — «живее».
Во время ключевых моментов матча над игроками будет появляться дополнительная статистика и информация. По словам EA, такая технология «дополненной реальности» поможет геймеру лучше понимать обстановку на поле.
Также авторы симулятора улучшили качество кат-сцен и повысили контрастность освещения, из-за чего теперь футболистов лучше видно во время матча. Помимо этого, разработчики добавили новые углы обзора для камеры.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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