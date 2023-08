В Baldur's Gate 3 играют больше 500 000 людей — это 4-й результат в Steam для сюжетных игр

Вчера, 3 августа, мы уже сообщали о превосходном старте продаж Baldur's Gate 3, но спустя 24 часа результаты стали ещё круче. Пиковый онлайн превысил 500 тысяч игроков, позволив новинке встать на 11-е место по показателю в истории Steam.

Среди сюжетных и одиночных игр BG3 уже на четвёртом месте: впереди только Hogwarts Legacy (879 тысяч), Elden Ring (953 тысячи) и Cyberpunk 2077 (1,05 млн). Вряд ли RPG сможет догнать их, однако и такое не исключено.

Baldur's Gate 3 с результатом в 513 тысяч сумела обойти Fallout 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), Valheim, Among Us, GTA 5, Monster Hunter: World, Destiny 2, Halo Infinite и другие игры с высоким пиковым онлайном. Общий рейтинг из 15 лучших игр по пиковому онлайну ниже:

PUBG — 3,25 млн CS:GO — 1,8 млн Lost Ark — 1,3 млн Dota 2 — 1,29 млн Cyberpunk 2077 — 1,05 млн Elden Ring — 953 тысячи New World — 913 тысяч Hogwarts Legacy — 879 тысяч Goose Goose Duck — 702 тысячи Apex Legends — 624 тысячи Baldur's Gate 3 — 513 тысяч Valheim — 502 тысячи Call of Duty: MW2 и WZ — 491 тысяча Terraria — 489 тысяч Fallout 4 — 472 тысячи.

По актуальному онлайну Baldur's Gate 3 сейчас на третьем месте, уступая только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.