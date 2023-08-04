Armored Core 6 получит защиту сразу двух антипиратских систем

Разработчики Armored Core 6 из From Software обновили на странице в Steam информацию об игре. Исходя из неё, экшен будут защищать сразу две антипиратские системы: Easy Anti-Cheat и Arxan.

Фото: Steam

Первая — античит, который используется во многих мультиплеерных тайтлах. Вероятно, он будет бороться с недобросовестными игроками в онлайн-режимах Armored Core 6.

Что касается Arxan, то это антипиратская защита, которая работает по принципу Denuvo. Она призвана уберечь игру от несанкционированного доступа.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.