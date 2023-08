Презентация Future Games Show пройдёт 23 августа

22 августа пройдёт церемония Gamescom Opening Night Live, которая официально ознаменует открытие выставки gamescom 2023. Сегодня, 4 августа, стало известно, что презентация Future Games Show от GamesRadar пройдёт на следующий день, 23 августа.

Недавно организаторы мероприятия объявили, что его ведущими выступят актёры Трой Бейкер (дилогия The Last of Us, Bioshock Infinite и Uncharted 4: A Thief’s End) и Эрика Исии (Apex Legends, Halo Infinite и Deathloop). В шоу примут участие Frontier Developments, Raw Fury, Thunderful Games, Nacon и Crunching Koalas.

Зрителям обещают более 50 игр, включая восемь мировых премьер, эксклюзивные трейлеры и подборку демоверсий. Сама gamescom 2023 пройдёт с 23 по 27 августа. Мероприятие по традиции проведут в Кёльне.