Для Baldur's Gate 3 выпустили первый патч, а онлайн почти пробил 600 000 человек в Steam

Создатели Baldur's Gate 3 уже выпустили первое обновление для игры, с которым исправили около 150 багов — среди прочего убрали упоминание версии игры во время катсцен. В остальном повысили стабильность, избавились от причин некоторых вылетов, а также отключили кросс-сейвы до выхода игры на PS5.

Параллельно этому онлайн игры продолжает чрезвычайно быстро расти — сейчас он практически превысил 600 тысяч одновременных игроков. Это всё ещё 11-й результат в истории самого Steam, чтобы попасть в топ-10, нужен онлайн в 625 тысяч человек — у Apex Legends он 624 тысячи.

Larian уже отмечали, что старт превзошёл ожидания разработчиков: как признался учредитель студии Свин Винки, он обещал IT-команде онлайн в районе 100 тысяч людей, не больше. Теперь он в шесть раз больше, и Винки «лучше пока будет держаться подальше от IT-команды».