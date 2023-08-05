Valve изменила формат проведения чемпионата мира The International по Dota 2

Разработчики Dota 2 из компании Valve приняли решение изменить формат проведения The International, главного турнира по игре.

Расписание матчей теперь составлено так, чтобы большая часть игр проходила с пятницы по воскресенье. The International 2023 пройдёт в три этапа:

групповой этап — с 12 по 15 октября;

плей-офф — с 20 по 22 октября;

финальный этап — с 27 по 29 октября.

Поскольку ранее групповой этап представлял собой марафон с большим количеством матчей, не всегда имеющих значение, его было решено переработать.

Теперь команды будут разделены не на две группы по 10 участников, а на четыре по пять участников. Худшая команда каждой группы сразу покидает турнир.

Фото: Valve

Остальные проводят ещё по одному матчу против команд из другой группы, при этом первые места подгрупп могут выбрать себе соперника. Победители этих серий пройдут в верхнюю сетку плей-офф, проигравшие — в нижнюю.

По итогам плей-офф определяются восемь участников финального этапа — четыре команды попадут в верхнюю сетку, ещё четыре в нижнюю. Эта стадия пройдёт в здании Summit конференц-центра Сиэтла

Фото: Valve

С 27 по 29 октября пройдёт решающая стадия The International 12. Все матчи пройдут на стадионе Climate Pledge Arena в Сиэтле с участием зрителей.

Фото: Valve

Valve также объявила, что билеты на The International 2023 по Dota 2 поступят в продажу во второй половине августа.