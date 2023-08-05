Valve изменила формат проведения чемпионата мира The International по Dota 2

Разработчики Dota 2 из компании Valve приняли решение изменить формат проведения The International, главного турнира по игре.
Расписание матчей теперь составлено так, чтобы большая часть игр проходила с пятницы по воскресенье. The International 2023 пройдёт в три этапа:
- групповой этап — с 12 по 15 октября;
- плей-офф — с 20 по 22 октября;
- финальный этап — с 27 по 29 октября.
Поскольку ранее групповой этап представлял собой марафон с большим количеством матчей, не всегда имеющих значение, его было решено переработать.
Теперь команды будут разделены не на две группы по 10 участников, а на четыре по пять участников. Худшая команда каждой группы сразу покидает турнир.
Фото: Valve
Остальные проводят ещё по одному матчу против команд из другой группы, при этом первые места подгрупп могут выбрать себе соперника. Победители этих серий пройдут в верхнюю сетку плей-офф, проигравшие — в нижнюю.
По итогам плей-офф определяются восемь участников финального этапа — четыре команды попадут в верхнюю сетку, ещё четыре в нижнюю. Эта стадия пройдёт в здании Summit конференц-центра Сиэтла
Фото: Valve
С 27 по 29 октября пройдёт решающая стадия The International 12. Все матчи пройдут на стадионе Climate Pledge Arena в Сиэтле с участием зрителей.
Фото: Valve
Valve также объявила, что билеты на The International 2023 по Dota 2 поступят в продажу во второй половине августа.
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