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Продолжительность фильма по игре Five Nights at Freddy's составит три часа

Аккаунт в Twitter под именем Cryptic HD QUALITY раскрыл продолжительность фильма по игре Five Nights at Freddy's. Хронометраж хоррора составит приблизительно три часа.

Видео доступно на YouTube-канале Blumhouse. Права на видео принадлежат Blumhouse Productions.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру, Эбби (Пайпер Рубио). Однако на рабочем месте парня ждут страшные игрушки, двигающиеся сами по себе.

Впервые адаптация хоррор-игры была анонсирована ещё в 2015 году, но из-за ряда факторов старт работы над проектом несколько раз откладывался.

Экранизация серии видеоигр Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в сервисе Peacock.