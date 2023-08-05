Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выход Battlefield 2042 в Game Pass стал для DICE важным событием

Выход Battlefield 2042 в Game Pass стал для DICE важным событием
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно старший продюсер Battlefield 2042 Райан МакАртур дал интервью журналисту издания GamesRadar+. В разговоре разработчик признался, что во время релиза игра столкнулась с рядом проблем, однако её выход в Game Pass стал для DICE важным событием.

Я очень верю в такие сервисы, как Game Pass, и для нас это было важным событием — настолько, что мы отметили этот день в календаре.

Также Райан МакАртур заявил, что разработчики из DICE хотели привести Battlefield 2042 в приемлемое состояние перед выпуском в Game Pass. По словам старшего продюсера, он рад, что команда получила шанс всё исправить и сделать игру лучше.

Люди спотыкаются и совершают ошибки. Думаю, это хорошо, что у нас появился шанс вернуться и сделать то, что мы считаем лучшим. Было приятно видеть, как игроки снова вливаются в шутер, дают нам ещё один шанс и говорят: «Да, теперь вы достигли того, чего должны были».
Материалы по теме
Battlefield 2042 начали скупать в Британии благодаря большим скидкам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023