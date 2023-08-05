Выход Battlefield 2042 в Game Pass стал для DICE важным событием
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Недавно старший продюсер Battlefield 2042 Райан МакАртур дал интервью журналисту издания GamesRadar+. В разговоре разработчик признался, что во время релиза игра столкнулась с рядом проблем, однако её выход в Game Pass стал для DICE важным событием.
Я очень верю в такие сервисы, как Game Pass, и для нас это было важным событием — настолько, что мы отметили этот день в календаре.
Также Райан МакАртур заявил, что разработчики из DICE хотели привести Battlefield 2042 в приемлемое состояние перед выпуском в Game Pass. По словам старшего продюсера, он рад, что команда получила шанс всё исправить и сделать игру лучше.
Люди спотыкаются и совершают ошибки. Думаю, это хорошо, что у нас появился шанс вернуться и сделать то, что мы считаем лучшим. Было приятно видеть, как игроки снова вливаются в шутер, дают нам ещё один шанс и говорят: «Да, теперь вы достигли того, чего должны были».
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