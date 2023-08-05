Сценарий сиквела «Грани будущего» готов: Эмили Блант уже хочет идти на съёмки фильма

Фантастический боевик «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант в главных ролях вышел в 2014 году. Картина не получила феноменальных кассовых сборов, однако на протяжении многих лет фанаты просили Warner Bros. выпустить сиквел.

Недавно Блант приняла участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. В нём актриса призналась, что видела сценарий второй части и готова в любой момент сняться в продолжении.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Happy Sad Confused.

Я очень хочу воплотить этот фильм в жизнь. Сколько Тому Крузу ещё нужно «Миссий невыполнима»? Хватит! Он был великолепен в роли этого трусливого героя. Я так его обожала, он для меня был лучшим.

По словам Эмили Блант, она благодарна за съёмки «Грани будущего» — во время них она получила жестокий, но важный урок. В картине актриса исполнила роль Риты Вратаски.