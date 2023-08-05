Сценарий сиквела «Грани будущего» готов: Эмили Блант уже хочет идти на съёмки фильма
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Фантастический боевик «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант в главных ролях вышел в 2014 году. Картина не получила феноменальных кассовых сборов, однако на протяжении многих лет фанаты просили Warner Bros. выпустить сиквел.
Недавно Блант приняла участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. В нём актриса призналась, что видела сценарий второй части и готова в любой момент сняться в продолжении.
Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Happy Sad Confused.
Я очень хочу воплотить этот фильм в жизнь. Сколько Тому Крузу ещё нужно «Миссий невыполнима»? Хватит! Он был великолепен в роли этого трусливого героя. Я так его обожала, он для меня был лучшим.
По словам Эмили Блант, она благодарна за съёмки «Грани будущего» — во время них она получила жестокий, но важный урок. В картине актриса исполнила роль Риты Вратаски.
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