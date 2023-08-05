Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркскую «Метрополитен-оперу». Причиной тому послужил разорванный с ней контракта после начала специальной военной операции в Украине.
Певица обвинила организацию и её генерального директора Питера Гелба в клевете, нарушении контракта, а также причинении ей «сильных душевных и эмоциональных страданий». Нетребко потребовала не менее $360 тыс. в качестве компенсации за пропущенное выступление и оплат за репетиции.
Также Анна Нетребко пожаловалась, что российские политики и публика раскритиковали её из-за требований «Метрополитен-оперы» выступить с публичным осуждением действий России в Украине. В связи с этим российские театры расторгли с ней контракты.
По словам представителей «Метрополитен-оперы», у иска оперной певицы не никаких оснований. До этого третейский суд обязал компанию выплатить Нетребко $200 тыс. за отменённые выступления.
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