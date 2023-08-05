Baldur’s Gate 3 вошла в топ-3 самых высокооценнёных игр 2023 года

Сегодня ночью онлайн Baldur’s Gate 3 превысил 600 тысяч одновременных игроков. Это всё ещё 11-й результат в истории самого Steam, чтобы попасть в топ-10, нужен онлайн в 625 тысяч человек — у Apex Legends он 624 тысячи.
Фото: OpenCritic
Видимо, Baldur’s Gate 3 не собирается останавливаться в покорении новых вершин. К примеру, по версии агрегатора OpenCritic тайтл вошёл в топ-3 самых высокооценённых игр 2023 года. У ролёвки 92 балла из 100 — столько же у ремейка Resident Evil 2 и Street Fighter 6.
Фото: OpenCritic
Также исходя из оценок журналистов, меньше 90 баллов Baldur’s Gate 3 никто не поставил. Пока что самой успешной игрой остаётся The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Nintendo — у неё 96 баллов.
Larian уже отмечали, что старт превзошёл ожидания разработчиков: как признался учредитель студии Свин Винки, он обещал IT-команде онлайн в районе 100 тысяч людей, не больше. Теперь он в шесть раз больше, и Винки «лучше пока будет держаться подальше от IT-команды»
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