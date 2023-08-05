Netflix показал новые кадры из экранизации «Ван Пис»

Компания Netflix опубликовала в своём Twitter новые кадры из экранизации манги и аниме «Ван Пис». На них показали Монки Д. Гарпа, вице-адмирала Дозора, деда Монки Д. Луффи, самого Монки Д. Луффи, Нами, Ророноа Зоро, Винсмока Санджи и Усоппа.
Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.
Сериал One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 34 года вышло более 1000 эпизодов.
Все десять эпизодов шоу можно будет посмотреть уже 31 августа.
Новые кадры
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
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