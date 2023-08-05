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Baldur's Gate 3 получила полную совместимость со Steam Deck

Baldur's Gate 3 получила полную совместимость со Steam Deck
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Авторы Baldur's Gate 3 из Larian объявили в «Твиттере», что тайтл теперь полностью совместим со Steam Deck. Проект прошёл всю процедуру верификации, поэтому никаких дополнительных действий для комфортной игры совершать больше не придётся.

Фото: Twitter

Baldur's Gate 3 запускалась на Steam Deck ещё 3 августа, во время полноценного релиза игры на ПК, однако геймеры сообщали о множестве проблем. Поэтому перед прохождением владельцам устройства приходилось изрядно покопаться в настройках.

После официальной верификации игра теперь:

  • полностью функциональна при настройках управления по умолчанию;
  • показывает иконки от контроллера;
  • правильно масштабирует интерфейс и шрифты;
  • плавно работает на графических настройках по умолчанию.

Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.

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